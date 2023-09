Imprese: Battisti (Pd), studi a professionisti del Lazio in spazi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle iniziative legate all'inserimento del diritto alla felicità nello Statuto della Regione Lazio, "ho presentato una proposta di legge relativa agli 'Spazi di lavoro collaborativi per persone fisiche, soggetti dotati di Partita Iva, microimprese e Pmi'. Un'iniziativa concertata con gli ordini professionali, nata su una narrazione comune, purtroppo non veritiera, che vede ancora i professionisti come una categoria di lavoratori di classe sociale agiata mentre sono sempre maggiori le difficoltà anche in relazione ai costi di avviamento di uno studio per svolgere le diverse attività". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio del Pd Sara Battisti. "Con tale proposta, quindi, si intende favorire la creazione di spazi condivisi di lavoro nelle strutture di proprietà della Regione Lazio in grado di offrire postazioni e servizi a lavoratori autonomi, microimprese e Pmi con l'obiettivo di sostenere queste categorie di lavoratori - spiega Battisti -. Attraverso degli appositi voucher di accesso, infatti, si favorirà l'abbattimento dei costi dei canoni di locazione per l'affitto di uffici. Un sostegno concreto specie per tanti giovani professionisti che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro".(Com)