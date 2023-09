© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri del Superbonus “dicono chiaramente quello che ha rappresentato per i conti pubblici per il Paese. Con quelle risorse avremmo potuto fare tante cose che avrebbero avuto un impatto diverso sul Paese”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo a Palermo ad un’iniziativa di Fratelli d’Italia.(Rin)