Migranti: delegata Città metropolitana Roma, governo ha fallito

22 luglio 2021

- Il governo ha fallito sulle politiche migratorie. "Pagare un pizzo di Stato, per non entrare nei Cpr, è una imposizione da regimi totalitari e contro ogni convenzione dei diritti umani". Lo dichiara in una nota la consigliera della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, che ha le deleghe alle Pari opportunità, del sindaco Roberto Gualtieri, "scossa dal nuovo Decreto del Governo, che concede la libertà ai migranti e per non finire nei Centri permanenza per rimpatri, in attesa della richiesta di asilo". "Non potevo immaginare che si arrivasse a tanto, il fallimento delle politiche migratorie di questo Governo ha raggiunto punti oscuri e inaccettabili. La verità è che sono incapaci di gestire un fenomeno che non trova soluzioni con l'immobilismo e la propaganda e che nega ogni diritto naturale delle persone che scappano da situazioni incomprensibili da chi ci governa - aggiunge Biolghini -. La situazione dei Cpr è già compromessa, dei veri lager, nei quali è impossibile uscirne senza traumi e in condizioni disumane. Per questo faccio appello alle parole del Presidente della Repubblica Mattarella che ha posto l'attenzione sull'accesso di corridoi umanitari, creando una strada sicura per i migranti che chiedono asilo. L'altra riguarda la cancellazione della legge 'bossi fini' da riscrivere secondo il buon senso e il rispetto dei diritti di ogni persona. La cultura dell'approssimazione e della coercizione del Governo Meloni, sta calpestando ogni spiraglio di democrazia e convivenza civile", conclude Biolghini. (Com)