Migranti: Rauti, entro due mesi individueremo i 12 luoghi per i nuovi Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Le competenze, la visione e lo sguardo internazionale fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- L’impegno “sarebbe individuare entro due mesi i 12 luoghi oggetto di edificazione o ristrutturazione a seconda dei casi” per la costruzione dei nuovi Cpr, “12 centri distribuiti sul territorio nazionale in modo equo”. Lo ha detto Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa, intervenendo a “L’Italia vincente -Sicurezza, immigrazione e lotta alla mafia” in corso a Palazzo Lombardia a Milano. “Le misure e i criteri per la costruzione dei nuovi Cpr”, ha proseguito, “sono in via di definizione grazie all’interlocuzione dei due ministeri competenti, interni e difesa, abbiamo già individuato alcune zone e alcuni territori individuando alcune preesistenze da poter riattare”. (Rem)