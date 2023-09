Migranti: Rauti, entro due mesi individueremo i 12 luoghi per i nuovi Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- L’impegno “sarebbe individuare entro due mesi i 12 luoghi oggetto di edificazione o ristrutturazione a seconda dei casi” per la costruzione dei nuovi Cpr, “12 centri distribuiti sul territorio nazionale in modo equo”. Lo ha detto Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa, intervenendo a “L’Italia vincente -Sicurezza, immigrazione e lotta alla mafia” in corso a Palazzo Lombardia a Milano. “Le misure e i criteri per la costruzione dei nuovi Cpr”, ha proseguito, “sono in via di definizione grazie all’interlocuzione dei due ministeri competenti, interni e difesa, abbiamo già individuato alcune zone e alcuni territori individuando alcune preesistenze da poter riattare”. (Rem)