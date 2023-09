Lombardia: R.La Russa su Giornata regionale della Protezione Civile, premiato lo straordinario impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina in Piazza Città di Lombardia, in occasione del patrono San Pio da Pietrelcina, la prima Giornata regionale della Protezione Civile. L'assessore regionale alla Protezione Civile Romano La Russa, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e il presidente del Consiglio regionale Federico Romani hanno consegnato 1540 attestati di benemerenza a volontari, operatori e gruppi della Protezione Civile regionale impegnati a maggio nell'emergenza alluvione che ha colpito a maggio l'Emilia-Romagna. "L'impegno profuso dai volontari, dai funzionari e dagli operatori di polizia locale lombardi del Sistema Regionale di Protezione Civile e della Continuità Amministrativa, che nel maggio e giugno 2023 hanno prestato aiuto e soccorso alla popolazione dell'Emilia- Romagna colpita da gravissimi eventi alluvionali, è stato straordinario. Quando, a maggio, sono andato in Emilia-Romagna ho potuto verificare a pieno e sul campo la preparazione e l'abnegazione dei nostri uomini e delle nostre donne della Protezione civile" afferma l'assessore La Russa. "Ringrazio tutti gli operatori della rete della Protezione civile e, in particolare, i volontari perché hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero ad aiutare gli altri – ha affermato il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio -. Come Protezione Civile dobbiamo essere preparati agli eventi estremi che saranno sempre più frequenti. Per farlo è fondamentale lavorare sulla formazione, sulla sensibilizzazione della popolazione e portare avanti il percorso iniziato 10 anni fa con la Consulta nazionale del volontariato". (Com)