Roma: perseguitava gli anziani genitori, arrestato 50enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo pochi minuti i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione e, sorpreso l’uomo che versava in evidente stato di agitazione, lo hanno arrestato e condotto in caserma. Poco dopo sono giunti anche i genitori per formalizzare la denuncia riferendo che da circa un anno erano vittime di analoghi episodi di violenza che non avevano mai denunciato, e che erano determinati dallo stato di tossicodipendenza del figlio e finalizzati all’ottenimento di somme di denaro. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. (Rer)