Libano-Israele: scontri tra esercito libanese e forze israeliane al confine

- L'esercito libanese ha lanciato gas lacrimogeni nella zona di Bastra, al confine tra Libano e Israele, in risposta ai fumogeni accesi dalle forze israeliane nell'area. Lo ha riferito l'esercito libanese in un comunicato stampa, secondo cui "elementi del nemico israeliano hanno violato la linea blu (linea di demarcazione tra Libano e Israele stabilita dalle Nazioni Unite nel 2000) e hanno lanciato fumogeni verso una pattuglia dell'esercito libanese". Di conseguenza, si legge nella nota, "gli elementi della pattuglia hanno risposto all'attacco lanciando gas lacrimogeni verso il nemico, costringendoli a ritirarsi nei Territori palestinesi occupati". Al momento non si hanno ulteriori informazioni su vittime o feriti. (Lib)