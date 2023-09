Migranti: Piantedosi, governo e Comuni insieme per gestione flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui flussi migratori, l'Italia soffre del problema di come si presentano, sono arrivi non prevedibili nelle loro dinamiche, che impongono attenzione circa la pericolosità del transito. Non è il numero complessivo delle persone a preoccupare, ma il fatto che siamo costretti a gestirlo in modo non sempre del tutto prevedibile". Lo ha dichiarato Matteo Piantedosi, Ministro dell'Interno, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". "Sono orgoglioso - ha aggiunto - di ciò che ha fatto il governo, insieme ai territori e ai sindaci, con una grande disponibilità da parte della rete dei Comuni. Noi, finora, abbiamo tenuto seppur tra mille difficoltà. Il Governo ha adottato nei suoi primi due mesi di lavoro un decreto flussi e nei primi dieci mesi un decreto di programmazione triennale di ingressi regolari, sono atti concreti che dimostrano attenzione agli investimenti strutturali. Faccio presente, infine, che la Commissione europea ha annunciato lo sblocco di risorse che rientrano nell'attività negoziale avviata dall'Italia con l'Europa e che alimenta l'attuazione del memorandum con la Tunisia", ha concluso.(Rin)