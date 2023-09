Roma: controlli movida, oltre 300 sanzioni, 8 denunce per guida in stato ebbrezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività di contrasto al commercio abusivo hanno portato al sequestro di circa 200 articoli venduti illegalmente nella zona del centro storico. In merito al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle attività commerciali sono stati 14 gli illeciti sanzionati. Una decina le persone sorprese alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti su di più di 500 veicoli controllati. Otto le denunce per guida in stato di ebbrezza, a fronte di 13 patenti ritirate ad altrettanti conducenti sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Le irregolarità riscontrate per divieto di sosta, in alcuni casi recanti intralcio alla circolazione stradale, sono state circa 250. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. (Rer)