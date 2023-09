Roma: nuova via Tiburtina, Gualtieri inaugura opera bloccata da 19 anni "un successo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Terminati a Roma i lavori di adeguamento dei sette chilometri di via Tiburtina, dall’incrocio con via di Ponte Mammolo fino alla nuova rotatoria di via Marco Simone. L’intervento, dopo 19 anni, è stato finalmente concluso. Nel giro di poco meno di due anni, la giunta Gualtieri, con il contributo della Soprintendenza speciale di Roma, è riuscita a concludere un’opera che rischiava di diventare un’incompiuta, risolvendo anche i problemi di traffico che gravavano a causa del cantiere. La conclusione dell’opera riveste un ruolo importante anche per l’inizio della Ryder cup di golf, il terzo evento sportivo più seguito al mondo in televisione dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, in programma a partire dal prossimo 25 settembre sul campo Marco Simone nel comune di Guidonia. Ad inaugurare questa mattina via Tiburtina, sono stati: il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri con l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il Soprintendente speciale di Roma Daniela Porro, il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 Giampaolo Montali. (segue) (Rer)