Roma: nuova via Tiburtina, Gualtieri inaugura opera bloccata da 19 anni "un successo" (2)

22 luglio 2021

- "Era una grande incompiuta di Roma. Un progetto del 2004 e un cantiere aperto nel 2009 mai concluso. Questa non è solo l'inaugurazione di un cantiere o una infrastruttura strategica per un grande evento, ma la dimostrazione concreta che a Roma non ci sono problemi insuperabili ma se si lavora insieme le cose si possono e si devono fare - ha detto il sindaco Gualtieri -. Un grazie enorme alla dottoressa Porro. Non c'è contraddizione tra opere pubbliche e archeologia ma anzi le opere sono uno strumento di studio e conoscenza. Sono orgoglioso di un team di questo livello. Abbiamo fatto tantissimo per ottenere questo successo e lo faremo ancora", ha concluso il sindaco. (segue) (Rer)