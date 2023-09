Roma: nuova via Tiburtina, Gualtieri inaugura opera bloccata da 19 anni "un successo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, lungo il tracciato della Tiburtina sono state rinvenute importanti evidenze archeologiche relative al percorso dell’antica via consolare tra il V e il IX miglio. Come ha spiegato il soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro, gli scavi, con la direzione scientifica della Soprintendenza, hanno portato alla luce molti rinvenimenti: i più significativi sono quelli in corrispondenza del fosso di Pratolungo, dove sono stati trovati i resti di due ponti che dall’epoca romana ebbero una continuità fino all’età moderna. I due ponti sono uno di età imperiale di cui rimangono i grossi conci di travertino di una delle arcate sul lato occidentale del Fosso, lato Roma, e l’altro di età repubblicana (fine III-II sec. a.C.), lato Guidonia. Questi reperti hanno restituito anche la posizione del tracciato dell’asse viario antico che corrispondeva solo in pochi punti a quello moderno. Gli scavi hanno portato al rinvenimento anche di reperti a carattere funerario, come tombe e resti spoliati di monumenti funerari, tracce dell’antico basolato che verranno ricollocate in corrispondenza del tracciato e un cippo miliario già oggetto di delocalizzazione e riallocazione. È prevista la pubblicazione delle principali scoperte da parte della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio. (Rer)