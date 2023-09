India: prima riunione del Comitato “Una nazione, un’elezione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi per la prima volta a Nuova Delhi, in India, il Comitato “Una nazione, un’elezione”, recentemente istituito per formulare raccomandazioni sull’organizzazione simultanea delle elezioni politiche, statali e amministrative. Lo riferisce un comunicato del ministero del Diritto e della giustizia. Il Comitato è presieduto da Ram Nath Kovind, ex presidente della Repubblica (2017-22). La sua istituzione è stata annunciata il 2 settembre dal ministero del Diritto e della giustizia. L’idea di accorpare gli appuntamenti elettorali è stata espressa più volte dal primo ministro, Narendra Modi, e dal suo Partito del popolo indiano (Bjp). Con l’iniziativa del Comitato la proposta ha fatto un passo avanti, mentre si avvicinano le politiche del 2024. Le prossime consultazioni statali, invece, riguarderanno cinque Stati, le cui assemblee legislative scadranno tra novembre e dicembre: Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Mizoram e Telangana. La riunione odierna cade poco dopo la conclusione dell’ultima sessione parlamentare, convocata in via straordinaria, in cui il tema non è stato affrontato: i lavori, ospitati per la prima volta nel nuovo complesso del parlamento, si sono concentrati sul disegno di legge sulla rappresentanza femminile nelle assemblee elettive e si sono chiusi con un giorno di anticipo (18-21 settembre) dopo la sua approvazione, senza dibattito né voto su altre proposte. (segue) (Inn)