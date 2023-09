Migranti: Crippa (Lega), Berlino vergognosa, l'Europa è assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa non ci aiuta per niente, gli altri Paesi chiudono le frontiere e foraggiano Ong per portare migranti nel nostro Paese e noi dovremmo ospitarli tutti? Non se ne parla. La notizia dei 790mila euro stanziati da Berlino per finanziare la Ong Sos Humanity è semplicemente vergognosa e conferma quello che la Lega e il vicepremier Salvini denunciano da tempo". Lo dichiara il deputato e vicesegretario della Lega Andrea Crippa, secondo cui "c'è una regia dietro agli sbarchi ed è chiaro che l'Europa non ha intenzione di muovere un dito per fermare l'immigrazione clandestina. Noi non staremo in silenzio di fronte a questa gravissima intromissione nelle nostre politiche. Nessuna lezione da chi professa solidarietà europea per poi nascondersi dietro a bugie e ipocrisie, lavorando per destabilizzare il nostro Paese. Chiarezza, subito", conclude.(Rin)