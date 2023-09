Napolitano: Foti-Malan (Fd'I), rinviate tutte iniziative de "L'Italia vincente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano e dell'apertura della camera ardente "tutte le iniziative, organizzate dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera e del Senato, de 'L'Italia vincente' in programma domani e previste sul territorio nazionale, compreso l'intervento del presidente Giorgia Meloni, sono state rinviate di una settimana. Seguiranno poi ulteriori comunicazioni". Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti e Lucio Malan. (Com)