Cultura: Sangiuliano, Festa Cinema Roma si apre sotto migliori auspici

- La diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che conferma la grande tradizione della Capitale in questa forma di arte, "si apre sotto i migliori auspici, con una serie di elementi incoraggianti per l’intero comparto dell’industria audiovisiva nazionale, dimostratasi ancora una volta capace di creare contenuti in grado di alimentare l’immaginario italiano nel mondo". Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che in una nota aggiunge: "Siamo impegnati in nuove e importanti iniziative a sostegno dell’industria cinematografica italiana, tra queste “Cinema Revolution” per incoraggiare il ritorno in sala del pubblico nel periodo estivo: i numeri parlano di un successo storico. Per il cinema italiano, inoltre - ricorda il ministro - l’appuntamento con la Festa di Roma arriva all’indomani dei riconoscimenti ottenuti a Venezia e del successo in sala di molti titoli nel corso degli ultimi mesi. Ai vertici e a tutto il personale della Festa del Cinema di Roma, che si terrà sull’onda di questi importanti risultati, vanno pertanto i miei più sinceri auguri di buon lavoro. E buona visione al pubblico che accorrerà numeroso", conclude.(Com)