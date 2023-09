Usa: lo sciopero dei lavoratori auto si allarga agli stabilimenti General Motors, Ford e Stellantis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden aveva in precedenza già espresso un forte sostegno ai lavoratori della Uaw, affermando la settimana scorsa che “i profitti record delle case automobilistiche non sono stati condivisi equamente” con i loro dipendenti. La sua decisione di unirsi al picchetto arriva tuttavia dopo che il suo principale sfidante repubblicano nella corsa presidenziale del 2024, l'ex presidente Donald Trump, ha annunciato che anche lui avrebbe fatto visita ai lavoratori automobilistici in sciopero, senza precisare se intende unirsi ai picchetti come Biden. In ogni caso, entrambi i politici hanno in programma di recarsi nel Michigan, storico centro della produzione automobilistica negli Stati Uniti. La Uaw non ha ancora annunciato chi intende sostenere alla corsa presidenziale del 2024, ma in precedenza ha appoggiato Biden nella campagna del 2020. (Was)