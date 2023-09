Lecce: Congedo (Fd'I), da Viminale impegno per nuova caserma Vigili del Fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le condizioni in cui versa la sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Lecce non sono accettabili. Pertanto, non è più procrastinabile un trasferimento. Ho incontrato il sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco, che ha la delega al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale mi ha assicurato che il Viminale è determinato a stanziare le risorse necessarie per la realizzazione di un nuovo sito e prospettato la possibilità di farlo sorgere in un luogo della città anche logisticamente più adeguato". Lo annuncia il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze Saverio Congedo, che parla di "una scelta che, anche alla luce di approfondimenti su costi e tempi, appare la più adeguata anche per non arrecare disturbo al servizio svolto dagli operatori del soccorso durante una eventuale ristrutturazione del sito attuale. Ora si passerà all'individuazione di un'area, compresa tra i 10 mila ed i 15 mila metri quadri, posta in posizione idonea alle attività di soccorso nella città di Lecce e nel territorio salentino". (Rin)