Iraq-Russia: ministero Esteri, premier Sudani a Mosca nelle prossime settimane

- Il primo ministro dell'Iraq, Mohammed Shia al Sudani, si recherà a Mosca, la capitale della Russia, nelle prossime settimane. Lo ha reso noto un comunicato stampa del ministero degli Esteri iracheno, secondo cui il capo della diplomazia, Fuad Hussein, e l'omologo russo, Sergej Lavrov, hanno discusso dei preparativi della visita di Sudani a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Durante l'incontro, sono state discusse le prospettive di cooperazione congiunta e lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due paesi. Inoltre, i due ministri hanno concordato - secondo quanto riferito dal dicastero iracheno - sul fatto che la visita di Sudani in Russia sarà "un'opportunità e un'occasione" per discutere della cooperazione bilaterale tra le due parti in campo politico ed economico. Da parte sua, il capo della diplomazia russa ha affermato la volontà del suo Paese di "sviluppare le relazioni bilaterali tra i due paesi amici", si legge nella nota. (Irb)