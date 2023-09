© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con l'apertura della Camera ardente per l'emerito Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, Fratelli d'Italia rinvia tutte le iniziative, compreso l'intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, previste per domani. Seguiranno poi ulteriori comunicazioni. Lo annuncia una nota di Fratelli d'Italia. (Com)