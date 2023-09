Ucraina: fonti stampa, colloqui diplomatici segreti tra Regno Unito e Russia durante la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha condotto colloqui diplomatici segreti con la Russia durante il conflitto in Ucraina. Lo ha riferito “i weekend”, edizione del fine settimana del quotidiano britannico “i”. I colloqui sarebbero avvenuti per tutto l’arco della guerra in luoghi quali Vienna e New York, parte di uno sforzo diplomatico per discutere di sicurezza globale, alimentare e nucleare. Secondo una fonte diplomatica consultata dalla testata e presente ad alcuni di questi incontri, Londra non ha comunque promosso attivamente negoziati di pace. “Abbiamo mantenuto un contatto e pensiamo che sia cruciale mantenere un dialogo aperto durante la guerra in Ucraina”, ha spiegato la fonte. “Non stiamo in alcun modo spartendo il Paese o facendo accordi di pace per conto di nessuno. Tuttavia, è importante tenere una linea di comunicazione aperta”, ha aggiunto. Un portavoce del ministero degli Esteri di Londra ha confermato che ci sono stati incontri con rappresentanti russi ma solo perché considerati “assolutamente necessari”. Ha inoltre confermato che l’obiettivo dei colloqui bilaterali non era quello di negoziare la fine della guerra in Ucraina. (Rel)