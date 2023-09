Aeroporti: AdR, a Innovation hub di Fiumicino 13 nuove startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Innovation hub dell’aeroporto di Roma Fiumicino atterrano 13 nuove startup, selezionate tra le 116 aziende che hanno risposto alla seconda “Call for ideas” lanciata da Aeroporti di Roma lo scorso dicembre. Le startup provengono da ogni parte del mondo: Aeroficial intelligence, A&K Robotics, ArgosAI, Auxilia, Designhubz, Essential aero, Guimu robot, HamsaID, Matroid, ReLearn, Proteso, Wintics e ZestIot. In occasione dell’evento di insediamento delle startup, l’Innovation Cabin Crew di Aeroporti di Roma ha organizzato 3 workshop riguardanti le sfide future dei tre più importanti trend aeroportuali: passenger experience, sicurezza aeroportuale e automazione dei processi. Durante la giornata è stato inoltre possibile per gli ospiti invitati all’evento, effettuare dei meeting one to one con le startup e con i membri dell’Innovation Cabin Crew. "Celebriamo il lancio del secondo programma di accelerazione di Aeroporti di Roma - ha affermato Emanuele Calà, vicepresidente Innovation and Quality di AdR -, abbiamo oltre 70 colleghi da tutto il mondo: aeroporti, compagnie aeree e startup che rappresentano 3 continenti e oltre 20 nazionalità, che oggi sono qui riuniti per assistere alla presentazione dei 13 progetti che verranno sviluppati nell’Innovation hub al Terminal 1 di Fiumicino, insieme alle startup, ai partner e ai membri dell’Innovation Cabin Crew di Aeroporti di Roma”. (segue) (Com)