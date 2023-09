Aeroporti: AdR, a Innovation hub di Fiumicino 13 nuove startup (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AdR ha scelto di puntare sulla creazione di un modello di innovazione – sia rivolto all’esterno, sia all’interno – che si basi sulla diffusione della cultura dell’Open Innovation per facilitare lo sviluppo di un ecosistema basato sulla cooperazione con grandi aziende, gruppi industriali, istituzioni accademiche e start up che condividono i medesimi obiettivi di transizione energetica e digitale. A ulteriore rafforzamento della rete internazionale dedicata all’innovazione, nel corso del 2022 Aeroporti di Roma ha lanciato e promosso insieme ad Aena, primo operatore aeroportuale al mondo per numero di passeggeri, il network “Airports for innovation”. Nel corso del 2023 sono entrati a far parte della rete gli scali di Monaco di Baviera (a giugno 2023), Vancouver, Dallas Fort Worth, Nizza e Atene. Oltre 500 milioni di passeggeri sono gestiti dal network e di conseguenza coinvolti in soluzioni innovative comuni. Sulla pagina Linkedin di Aeroporti di Roma verrà pubblicato ogni settimana un post dedicato per conoscere più nel dettaglio le singole startup del nuovo programma di accelerazione (Com)