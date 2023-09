Napolitano: Rai, collegamenti e servizi per omaggio al Presidente Emerito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua l’omaggio e il ricordo del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, scomparso ieri, da parte delle reti e delle testate della Rai, con approfondimenti in tutte le edizioni dei Tg, dei Gr, su Rainews24 e negli aggiornamenti di Rainews.it. Previsti collegamenti in diretta e servizi, in particolare, per l’apertura della camera ardente domani in Senato, mentre Rai trasmetterà in diretta anche i solenni funerali di Stato, nella data che sarà indicata. Per rendere omaggio alla figura del Presidente Emerito, inoltre, tutti i centri di produzione e le sedi della Rai espongono la bandiera a mezz’asta. (Rin)