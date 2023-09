Abruzzo: Regione lancia corsi di formazione per export manager agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un percorso formativo gratuito e di alto livello per export manager, figura professionale fondamentale per quelle imprese abruzzesi dell'agrifood sostenibile, che intendono espandere il proprio business in mercati esteri, più ampi e diversificati. A lanciare l'iniziativa è la Regione Abruzzo, in particolare l'Assessorato all'Agricoltura, attraverso il braccio operativo dell'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), nell'ambito del progetto relativo al "Commercio ed internazionalizzazione delle imprese abruzzesi" nel settore ‘dell’agroalimentare. I corsi partiranno già dal prossimo 3 ottobre, strutturati in sei moduli, per un totale di 18 incontri. Saranno tenuti dalla docente Paola Marchetti, e prevedono un programma ricco e dettagliato in cui verranno trattati argomenti che spaziano dai processi di internazionalizzazione e le modalità di ingresso nei mercati esteri, agli elementi fondanti dei contratti internazionali, fino alla gestione del rischio di credito e i sistemi di pagamento internazionali. "Ci stiamo specializzando sempre più nel complesso contesto della internazionalizzazione delle imprese sul quale stiamo lavorando ormai da anni con l'ausilio, prezioso, di Arap”, spiega Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale con delega all’agricoltura, secondo cui “questo innovativo corso di formazione assicura in seno alle aziende la presenza di una professionalità molto importante per la conquista di mercati esteri". Per scaricare il programma e iscriversi, occorre collegarsi al sito dell'Arap, alla pagina https://arapabruzzo.it/interform/. (segue) (Rin)