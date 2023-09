Abruzzo: Regione lancia corsi di formazione per export manager agroalimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale Arap, Antonio Morgante, spiega che l'iniziativa è nata su richiesta delle stesse imprese della regione, che vogliono ampliare i loro mercati di riferimento, ma anche su suggerimento di diversi importatori con i quali Arap è entrata in contatto. Misurarsi con i mercati internazionali, obbliga infatti ad agire e confrontarsi con contesti diversi per cultura, ricchezza, capacità di importazione, con specifiche regole normative. Ed è altresì fondamentale conoscere gli strumenti agevolativi, del credito e i supporti dei vari organismi italiani e internazionali. In un quadro del genere, secondo Morgante, questa figura diventa fondamentale in ogni azienda, soprattutto in quelle piccole e medie. Le aziende saranno guidate in un percorso di crescita esponenziale mirato all'affermazione sui mercati, con momenti di confronto con la docente, casi studio concreti da esaminare e tutto il materiale utile alla formazione di export manager direttamente all'interno dell'azienda. Il tutto sotto la regia di Arap guidata dal presidente, Giuseppe Savini. Il direttore generale Morgante ha poi aggiunto che i corsi saranno rivolti a tutte le imprese abruzzesi, di ogni dimensione e vocazione con un occhio di riguardo per le piccole realtà che, pur vantando prodotti di assoluta qualità e valore, non possono permettersi grandi figure professionali o il supporto di costose strutture esterne. (Rin)