Roma: Fd'I, in via Stilicone situazione al limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere capitolina di Fd'I Mariacristina Masi e i consiglieri municipali Cristina De Simone e Umberto Matronola hanno incontrato i comitati e i residenti di via Flavio Stilicone "esasperati per una situazione di bivacco, spaccio, baby gang, schiamazzi notturni che non rende più vivibile il quartiere". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fd'I. "Abbiamo protocollato già un'interrogazione in Campidoglio, ma nei prossimi giorni proveremo a protocollare altri atti per far presente la preoccupante condizione in cui i cittadini sono costretti a vivere". In Municipio è stata presentata dal gruppo di Fd'I una mozione e si è tenuta anche una commissione Trasparenza per fare un po' di chiarezza. "I Comitati ci fanno presente anche le difficoltà di una Associazione di non vedenti, presente sull'isola pedonale, che negli ultimi tempi è stata anch'essa vittima di episodi spiacevoli. Siamo intenzionati ad andare avanti affinché il sindaco e il presidente del Municipio, rimasti inerti finora, prendano in considerazione le rimostranze dei residenti", concludono. (Com)