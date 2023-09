Migranti: ministra Interno Germania apre a ripristino controlli a confine con Polonia e Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser ha in programma di ripristinare i controlli permanenti alle frontiere con Polonia e Repubblica Ceca. Lo ha riferito in un’intervista al quotidiano “Welt am Sonntag”. La misura è motivata dall’aumento del flusso di richiedenti asilo che attraversano questi Paesi. “Questi controlli aggiuntivi devono essere integrati con il controllo di tutta la zona frontaliera da parte dell’intelligence civile”, ha detto la ministra. In passato, Faeser si era detta contraria a un rafforzamento dei controlli alla frontiera, chiesti invece dall’Unione cristiano-democratica (Cdu) all’opposizione. La ministra dell’Interno ha osservato che la presenza della polizia federale al confine con Polonia e Repubblica Ceca è già stata rafforzata e che Berlino sta cercando un accordo con Praga per consentire alle forze dell’ordine tedesche di operare in territorio ceco. Un accordo di questo tipo già esiste con la Svizzera. (Geb)