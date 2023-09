Siria: ministri Esteri Iran, Russia e Turchia discutono rimpatrio rifugiati con inviato Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Iran, Russia e Turchia, rispettivamente Hossein Amirabdollahian, Sergej Lavrov e Hakan Fidan, hanno chiesto all'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, di proporre un piano d'azione e fornire aiuti finanziari per la creazione delle infrastrutture necessarie per il ritorno dei rifugiati siriani in patria. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, secondo cui i tre ministri si sono incontrati a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale Onu in corso a New York per discutere della situazione in Siria. Nel corso della riunione, le parti hanno affermato che le difficoltà economiche, le sanzioni imposte dall'Occidente, il terrorismo e la presenza del gruppo terroristico dello Stato islamico “sono ancora le sfide principali in alcune parti della Siria”, ha riferito “Irna”. L'inviato Onu si è unito ai tre ministri a colloqui già iniziati. (Res)