Sicurezza: accendono fumogeni in strada per festeggiare vittoria, tre denunciati ed espulsi a Gallarate

- Nella mattinata di ieri, durante il consueto servizio di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Gallarate notava tre soggetti percorrere via Milano, uno dei quali, oltre ad avere indosso dei fumogeni, ne impugnava uno acceso, la cui nube ostruiva in parte la visuale della carreggiata. Immediatamente fermati dagli agenti della Volante, gli veniva loro intimato di spegnere il fumogeno e, chieste spiegazioni circa l'utilizzo improprio e pericoloso dell'artifizio pirotecnico, i giovani si giustificavano dichiarando di festeggiare la vittoria del campionato di una non meglio identificata compagine sportiva marocchina. Approfonditi i controlli sul posto, ad uno dei due giovani venivano rinvenuti addosso ben 11 fumogeni pirotecnici, privi di qualsiasi ricevuta che ne attestasse l'acquisto. Gli agenti da un attento esame della merce, la riconoscevano immediatamente quale in vendita presso un centro commerciale sito nella medesima via, ove si recavano appurando dalla visione delle immagini del circuito di video sorveglianza interno, che proprio due dei suddetti giovani, avessero effettivamente asportato gli articoli senza procedere al pagamento. Tutti privi di documenti, i tre soggetti venivano condotti presso gli uffici del Commissariato ove da verifiche risultavano tutti di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio e con diversi precedenti di polizia. Al termine dell'attività, due dei tre soggetti fermati venivano denunciati per il furto dei fumogeni, mentre tutti e tre denunciati in quanto inottemperanti a precedente decreto di espulsione ed espulsi dal territorio dello Stato. (Com)