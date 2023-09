Vaticano: Papa nomina nuovo Vescovo di Irecê in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Irecê, Brasile, presentata da monsignor Tommaso Cascianelli. Il Santo Padre ha nominato il reverendo Antônio Ederaldo de Santana, del clero della diocesi di Alagoinhas, finora vicario generale e parroco di Nossa Senhora do Livramento a Rio Real-BA. Lo comunica la sala stampa vaticana. Monsignor Antônio Ederaldo de Santana è nato il 16 aprile 1975 a Olindina, diocesi di Alagoinhas, nello Stato di Bahia. Ha compiuto gli studi di Filosofia e Teologia presso l'Universidade Católica do Salvador a Salvador-BA; si è poi specializzato in Pastorale Giovanile. Il 22 dicembre 2002 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale ed è stato incardinato nella Diocesi di Alagoinhas. Dal 2022 è vicario generale e dal 2006 è parroco di Nossa Senhora do Livramento a Rio Real-BA. (Civ)