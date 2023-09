Governo: Osnato (Fd'I), non siamo preoccupati di assumerci le nostre responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo preoccupati di assumerci le nostre responsabilità, altrimenti anni fa non avremmo intrapreso questa strada per amore dell'Italia, della politica e delle nostre comunità. In tema economico ieri è uscito un dato Istat in cui si evidenzia che l'Italia ha diminuito il deficit dell'8 per cento: questo è un dato stratosferico". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze alla Camera e responsabile economico del partito, intervenendo a Modena all'evento "L'Italia Vincente" organizzato dal partito. "Purtroppo - aggiunge - insieme a questo è uscito anche il dato che delinea che questo 8 per cento è inficiato dai danni del superbonus causati da Pd e 5stelle. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità ma vogliamo far capire il cambio di approccio. Qualcuno ha ritenuto di usare i soldi di tutti noi per andare in campagna elettorale a dire che ristrutturavamo le case gratis. Noi - ribadisce Osnato - oggi stiamo pagando queste ristrutturazioni. Dobbiamo tutelare il nostro interesse nazionale, il nostro sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese e la loro capacità produttiva, anche molto legata all'export". (Rin)