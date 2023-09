Svezia: uno smottamento causa gravi danni a un’autostrada nel sudovest del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno smottamento ha causato gravi danni a un’autostrada nel sudovest della Svezia. Lo ha riferito il quotidiano “Aftonbladet”. La frana, avvenuta prima delle 2 del mattino, ha danneggiato l’autostrada E6 all’altezza di Stenungsund, a circa 50 chilometri a nord di Goteborg. Una decina veicoli, un’area di foresta, uno spazio commerciale con una stazione di rifornimento e un fast food sono coinvolti. Tre persone sono rimaste lievemente ferite e sono state ricoverate in ospedale, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine e di soccorso. “L’area maggiormente colpita dallo smottamento di terra è di circa cento metri per centocinquanta ma l’area totale coinvolta è di circa settecento metri per duecento”, hanno riferito i servizi di emergenza di Goteborg. Diversi veicoli sono caduti in buchi e crepe causati dalla frana. Negli ultimi giorni l’area è stata oggetto di precipitazioni importanti. Le forze dell’ordine stanno però indagando se anche i lavori in un cantiere nei pressi possano aver avuto un ruolo nel determinare l'accaduto. (Sts)