Napolitano: assessore Lavori pubblici Roma, protagonista del Paese

- "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa del Presidente Napolitano. È stato protagonista della politica del Paese, sempre al servizio delle Istituzioni. Con il suo impegno si è battuto per la democrazia, in difesa della Costituzione. Le più sentite condoglianze ai familiari per la perdita di un grande uomo, alla moglie Clio che abbraccio con affetto e ai figli Giovanni e Giulio". Lo dichiara in una nota Ornella Segnalini, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale. (Com)