Migranti: ministro Interno polacco, persone a confine con Bielorussia sono “gente ricca”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti che premono al confine polacco-bielorusso sono “gente ricca” perché il percorso in direzione dell’Europa costa migliaia di zloty. Lo ha detto il ministro dell’Interno della Polonia, Mariusz Kaminski, parlando all’emittente “Polsat News”. “Le persone che raggiungono la frontiera cooperano con gruppi criminali internazionali”, i quali “le mandano in Bielorussia, in albergo, in cambio di un pagamento in denaro. I rappresentanti dei servizi speciali bielorussi le attendono in auto e le accompagnano al confine (con la Polonia). Lavorano in stretta cooperazione. Nessuno sarebbe in grado di raggiungere la frontiera senza un sostegno diretto delle autorità bielorusse. Non ci sono guide”, ha avvertito il ministro. (Vap)