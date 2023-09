Carburanti: Mazzetti (FI), attivarsi per contrastare scarsità e speculazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben sapendo che il Paese dipende dai carburanti tradizionali, il nostro governo, grazie all'azione del ministro Pichetto Fratin con il decreto energia in approvazione in Cdm e con il Pniec, sta lavorando a soluzioni oltre l'emergenza. Dobbiamo, infatti, muoverci prima sia per depotenziare la mossa russa sia per anticipare possibili speculazioni sui prezzi. Chiaramente, per affrancarsi definitivamente dovremo spingere anche sui carburanti innovativi, sui quali bisogna puntare per il futuro, come da tempo chiede Forza Italia". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII commissione Ambiente, che aggiunge: "Abbiamo ben chiaro il vantaggio che la Russia ha grazie al controllo delle risorse naturali e dei beni. Che si tratti di un ricatto o di una necessità per le operazioni belliche connesse alla guerra in corso, dobbiamo reagire prontamente, dato che ci sarà una ricaduta sulle tasche degli italiani e sul potere d'acquisto".(Rin)