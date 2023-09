Vaticano: Papa a Marsiglia, oggi l'incontro con Macron e la messa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato questa mattina in forma privata presso la Casa delle Missionarie della Carità a Saint Mauronti di Marsiglia, alcune persone che si trovano in situazioni di disagio economico. Al termine dell'incontro, il Santo Padre si recherà al Palais du Pharo per la sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes. Nella stessa sede, alle 11.30, incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Ultimo appuntamento previsto per questo pomeriggio alle 16.15, con la messa allo Stadio Velodrome. Alle 19.15 il Papa lascerà Marsiglia e prenderà l'aereo che lo condurrà a Roma intorno alle 20.50. (Civ)