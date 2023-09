Cina-Taiwan: Taipei denuncia "anormale" aumento delle attività militari di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 settembre il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di 103 aerei da guerra cinesi, il numero massimo monitorato intorno all’isola in un periodo di 24 ore. Da quel giorno sono stati rilevati decine di altri aerei, molti dei quali attraversano brevemente la cosiddetta linea mediana che divide in due lo stretto di Taiwan, una via d'acqua lunga 180 chilometri che separa l'isola dalla Cina. Ieri il ministero della Difesa di Taipei ha dichiarato che nelle 24 ore precedenti erano stati rilevati 32 aerei cinesi, pubblicando una mappa che illustrava la traiettoria di volo di 17 aerei che attraversavano la linea mediana. Secondo la mappa, due aerei si sono avventurati attorno alla punta meridionale di Taiwan. (Cip)