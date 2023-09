© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, alla guida di una delegazione, concluderà oggi i suoi impegni a New York, nell’ambito della 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e si recherà in Brasile per una visita ufficiale (23- 26 settembre) su invito del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri vietnamita Pham Thu Hang. (Fim)