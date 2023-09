Onu: primo ministro Iraq invita paesi vicini a non interferire in affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha sottolineato l'impegno dell'Iraq a rispettare tutti gli accordi internazionali, invitando i paesi vicini ad astenersi dall'interferire nei suoi affari interni. Lo ha dichiarato lo stesso Sudani nel suo discorso alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Il premier iracheno ha anche evidenziato lo "storico ruolo dell'Iraq come membro fondatore dell'Onu", la "ferma convinzione nei principi fondamentali dell'organizzazione" e l'importanza della solidarietà e della cooperazione umanitaria nel "mantenimento della sicurezza e del benessere globale". Sudani ha anche riflettuto sui recenti sviluppi politici dell'Iraq, sottolineando che l'attuale governo "gode del sostegno di un'ampia coalizione politica che rappresenta tutte le fazioni e le componenti irachene". Infine, il leader iracheno ha detto che "l'ampio programma di riforme del governo" è volto a "correggere la rotta, ripristinare la fiducia nel sistema politico e migliorare lo standard di vita dei cittadini iracheni". (Res)