Agricoltura: Confagricoltura, serve nuova gestione rischi cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi climatici eccezionali sono ormai ricorrenti e stanno infliggendo un duro colpo all'agricoltura a livello globale. Per quanto riguarda l'Unione europea, basti far riferimento all'ingente perdita dei raccolti e ai danni strutturali provocati dalle alluvioni in Emilia Romagna e in alcune zone nelle Marche e in Toscana. E’ quanto rimarca Confagricoltura, che in una nota ricorda che in Spagna, il ministero dell'Agricoltura ha segnalato che, a causa della siccità, la produzione di cereali autunno-vernini è diminuita quest'anno del 40% nei confronti della precedente campagna. Per le arance, è stata stimata una contrazione dei raccolti di circa il 15% sulla media degli ultimi cinque anni. Sempre a causa della siccità, nella campagna 2022-2023 la produzione di olio d'oliva è crollata del 50 per cento rispetto ai livelli ordinari. L'impatto degli eventi climatici eccezionali sul settore agricolo è pesante anche fuori dall'Unione europea. Nell'ultimo rapporto dell'Usda (il dipartimento di Stato Usa all'Agricoltura) sono state ridotte le previsioni sul raccolto mondiale di grano a causa, in particolare, della siccità in Australia e Canada. (segue) (Com)