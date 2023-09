Agricoltura: Confagricoltura, serve nuova gestione rischi cambiamenti climatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dettaglio, i raccolti australiani sono stati rivisti al ribasso per un ammontare di tre milioni di tonnellate. Per quelli canadesi, la diminuzione nei confronti delle precedenti stime si attesta a due milioni di tonnellate. Alla luce di queste cifre, sottolinea la Confagricoltura le giacenze mondiali di grano sono state valutate in 258 milioni di tonnellate a fine campagna 2023-2024. Se la previsione fosse confermata dai dati reali, sarebbe il livello più basso dal 2015. La scienza e le innovazioni tecnologiche sono gli strumenti più efficaci che gli imprenditori agricoli hanno a disposizione per limitare l'impatto degli eventi climatici straordinari. Per questo, Confagricoltura ha chiesto di rilanciare il programma "Agricoltura 4.0" con il rafforzamento del credito d'imposta e con la conferma dell'automaticità dell'incentivo. Inoltre, la misura dovrebbe avere una durata almeno triennale al fine di consentire alle imprese la programmazione degli investimenti. Una risposta a queste richieste dovrebbe arrivare dalle risorse finanziarie del capitolo "REPower EU" inserito nella revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (segue) (Com)