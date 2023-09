Agricoltura: Confagricoltura, serve nuova gestione rischi cambiamenti climatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Confagricoltura occorre, però, andare oltre. E non solo in termini di risorse finanziarie complessivamente disponibili. Le conseguenze del cambiamento climatico impongono una maggiore diffusione delle coperture assicurative da parte degli agricoltori. Senz'altro positiva è la scelta fatta dal governo di attivare, come consentito dalla nuova politica agricola comune (PAC), il fondo mutualistico nazionale "AgricaT" alimentato con una trattenuta sugli aiuti diretti agli agricoltori. Serve anche una revisione normativa che consenta di ristorare i danni e far ripartire l'attività produttiva in tempi brevi. I cambiamenti climatici richiedono, insomma, l'avvio di una nuova fase per la gestione dei rischi climatici in agricoltura. E' un tema da affrontare anche nell'ambito del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nella UE che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato di voler avviare nel recente discorso sullo stato dell'Unione. (Com)