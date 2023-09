Etiopia: restituiti cimeli di un ex principe saccheggiati dall'esercito britannico nel 1800

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ciocca di capelli di un principe etiope morto nel 1879 e alcuni manufatti saccheggiati dall’esercito britannico durante una battaglia del XIX secolo contro l’imperatore etiope Tewodros II sono stati restituiti all'Etiopia. Gli oggetti, riferiscono i media regionali, furono saccheggiati durante la battaglia di Magdala nel 1868, quando 13 mila soldati britannici assediarono la fortezza dell'imperatore Tewodros II in quella che allora era chiamata Abissinia. L'imperatore scelse di suicidarsi piuttosto che arrendersi. La ciocca di capelli apparteneva al figlio dell'imperatore, il principe Alemayehu e fu restituita da un discendente del capitano Tristram Speedy, un membro della spedizione britannica che divenne il tutore del principe e poi portato nel Regno Unito. La monarchia britannica, tuttavia, ha rifiutato la richiesta della famiglia del principe di rimpatriare le sue spoglie per la necessità di “preservare la dignità” delle altre persone sepolte nella cappella. Per quanto riguarda gli oggetti, che includono tre coppe d'argento e uno scudo, questi sono invece stati restituiti all'ambasciata etiope a Londra durante una cerimonia, quindi rimpatriati ad Addis Abeba.(Rel)