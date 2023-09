Francia: manifestazioni contro la violenza della polizia, attesi quasi 120 cortei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centodiciassette cortei contro la violenza della polizia sono attesi in Francia oggi. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”. La “marcia unitaria per la giustizia” è stata promossa da diverse associazioni sindacali, politiche e civiche e un corteo si terrà anche a Berlino, in Germania. La morte di Nahel, 17enne ucciso lo scorso giugno in una banlieue di Parigi da un’agente di polizia, “ha acceso nuovamente la luce su quello che deve finire: il razzismo sistemico, le violenze della polizia e le disuguaglianze sociali che sono acuite dalle politiche del presidente Emmanuel Macron”, si legge in un comunicato congiunto degli organizzatori. Il ministero dell’Interno ha mobilitato 30 mila agenti e “BfmTv” riferisce che soltanto a Parigi sono attesi tra i tremila e i seimila manifestanti. Ieri, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha indirizzato una lettera ai prefetti nella quale chiede loro “estrema vigilanza” sulle manifestazioni. (Frp)