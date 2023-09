Spagna: Sumar, progressi nel dialogo su amnistia per indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma Sumar è convinta che ci siano progressi nel dialogo sulla possibile amnistia per gli indipendentisti catalani, anche se non è ancora terminato. Lo ha detto la portavoce di Sumar al Congresso, Marta Lois, che crede che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) stia agendo responsabilmente e parli “con il mondo intero”, in riferimento alle discussioni con Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e con Uniti per la Catalogna (JxCat). Le voci critiche dell’amnistia che sono emerse tra alcuni all’interno del Psoe, invece, “non sono rappresentative” della “Spagna progressista”, ha aggiunto Lois. (Spm)