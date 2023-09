Nepal-Cina: premier Dahal arrivato a Hangzou per i Giochi asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro nepalese Pushpa Kamal Dahal è arrivato a Hangzhou, capitale della provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, per partecipare alla cerimonia di apertura dei 19esimi Giochi asiatici. Lo riferisce il quotidiano "Kathmandu Post". All'aeroporto gli è stata riservata una calorosa accoglienza. Il primo ministro nepalese sarà in visita ufficiale in Cina fino al prossimo 30 settembre su invito dell’omologo Li Qiang. Oggi incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, ad Hangzhou, prima tappa del viaggio, mentre a Pechino avrà colloqui con Li e con Zhao Leji, presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo. Nella capitale, inoltre, parteciperà a un forum di investimenti. Dahal visiterà anche Chongqing e Lhasa, prima di rientrare in patria. Il premier sarà accompagnato dalla figlia e consigliera Ganga Dahal, dai ministri Narayan Prakash Saud (Esteri), Mahidra Raya Yadav (Risorse idriche) e Prakash Jwala (Infrastrutture e trasporti), dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Shanker Das Bairagi, dal vicepresidente della Commissione nazionale di pianificazione, Min Bahadur Shrestha, e da altri funzionari. (Inn)