Migranti: Colucci (M5s), cauzione è ultima vergogna del governo

- La cauzione chiesta ai migranti per non essere trattenuti nei futuri e ipotetici centri per le espulsioni accelerate "è l'ultima vergognosa novità del governo Meloni, che ogni giorno improvvisa assurde iniziative nel disperato tentativo di mostrare di saper gestire un dossier, quello della migrazione, che è del tutto fuori controllo". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle nella commissione Affari costituzionali della Camera Alfonso Colucci, che aggiunge: "Immaginavamo di averle già viste tutte. E invece no. Purtroppo. Evidentemente la presidente Meloni pensa che i migranti che fuggono dalla povertà e affrontano viaggi della speranza, nel corso dei quali vengono spesso derubati anche dei propri ultimi averi, arrivino in Italia con ben 4.938 euro a testa da versare per una cauzione a favore dello Stato che garantisca un alloggio adeguato, i costi del proprio rimpatrio e i mezzi di sussistenza sufficienti per permanere in Italia". Poco importa, aggiunge, "che si tratti di persone provenienti da paesi considerati sicuri o che abbiano tentato di eludere o abbiano eluso i controlli: rimane semplicemente ridicolo immaginare che tutto ciò sia possibile. Inoltre mi chiedo: se una famiglia si compone di quattro persone, il conto sale a 19.752 Euro? L'unica reazione possibile è di sconcerto e di preoccupazione", conclude.(Rin)