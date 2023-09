Sicurezza: Zinzi (Lega): con operazione Castelvolturno dalle parole ai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione 'Alto Impatto' è una dimostrazione del nostro impegno al governo per liberare le periferie e le aree più degradate da Nord a Sud. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi lo aveva annunciato: passiamo così in tempo record dalle parole ai fatti". Lo afferma in una nota il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della commissione Antimafia. "Il nostro grazie - aggiunge - al ministro, al capo della Polizia Vittorio Pisani, al Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, al questore di Caserta Andrea Grassi e a tutte le Forze dell'Ordine coinvolte nell'operazione per l'ottimo lavoro svolto. Saremo sempre in difesa della legalità per liberare i nostri territori dalla criminalità organizzata".(Com)